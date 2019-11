Glückwunsch : Gemeinsame Vorliebe für den Garten

Wegberg Heidi und Wilfried Corsten lernten sich auf der Kirmes in Harbeck kennen. Jetzt haben sie Diamantene Hochzeit gefeiert.

Die Jubilarin wurde am 14. Dezember 1940 in Koschütz, in Pommern, geboren und flüchtete nach Kriegsende in die BRD. Nach zum Teil sehr harter Arbeit in der Landwirtschaft arbeitete sie im Wegberger Krankenhaus – in der Küche, in der Kranken- und Altenpflege und im Kindergarten – mit. Zudem nahm sie verschiedene Stellen im Haushalt an und war als Näherin in der Bekleidungsindustrie beschäftigt. Auch hat sie im Betrieb ihres Mannes mitgearbeitet.