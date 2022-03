Aktion in Wegberg Gerichhausen : Gemeinsam gegen die Plastikflut am Beeckbach

Gerichhausen Die Naturschützer des Nabu wollen nicht nur die Umwelt von Müll und Unrat befreien. Sie möchten auch auf das Gebiet des Beeckbachs aufmerksam machen, das bereits 1976 ein schutzwürdiges Biotop ist.

(RP) Der Nabu Wegberg und die Dorfgemeinschaft Hei on Klei gehen am Samstag, 19. März, gemeinsam gegen die Vermüllung am Beeckbach in Wegberg vor. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Straße Zum Ottenhof (Festplatz). Von dort schwärmen Mitglieder und Naturinteressierte in den Wald am Beeckbach aus, um Abfall jeglicher Art aus dem Grün zu entfernen. Vor allem der Plastikmüll ist äußerst umwelt- und naturschädlich.