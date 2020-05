Programm Moderne Sportstätte 2022 : Geld vom Land für Sportstätten in Wegberg

Geld vom Land für Sportstätten in Wegberg

Wegberg Gute Nachricht für sechs Sportvereine aus Wegberg: Sie erhalten aus dem landesweiten Infrastrukturprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ insgesamt 202.716 Euro. Das teilt die Staatskanzlei mit.

Das Land fördert Sportvereine und Sportverbände vor Ort, um dem Sanierungsstau entgegenzuwirken. Dazu werden mit dem Infrastrukturprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 300 Millionen Euro ausgeschüttet. „Der Breitensport in Nordrhein-Westfalen profitiert von der Modernisierungsoffensive der NRW-Koalition“, sagt Stefan Lenzen, FDP-Landtagsabgeordneter aus Heinsberg, „damit erhöhen wir die Attraktivität des Sportangebots und setzen ein solides Fundament für weiteres ehrenamtliches Engagement.“

Die Mittel aus dem Förderprogramm werden gezielt eingesetzt. So fließen sie auf der einen Seite in die Instandhaltung und Sanierung. Auf der anderen Seite werden digitale, nachhaltige, energetische und barrierefreie Faktoren mit berücksichtigt. Zudem werden Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit gefördert. „Entscheidend ist auf dem Platz. Dort sorgt die schwarz-gelbe Landesregierung für die besten Bedingungen und viel Freude am Sport“, sagt Stefan Lenzen.