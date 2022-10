„Land un Höhner“ in Merbeck : Geflügelschau zeigt 600 Tiere aus der ganzen Welt

„Land un Höhner“ in Merbeck

Merbeck Rund 600 Tiere werden bei der größten Landesgeflügelschau im Rheinland ausgestellt. Die Geflügelliebhaber Merbeck laden darüber hinaus zum zweiten „Merbecker Parkmoonlight“ ein, das besondere visuelle Reize bietet.

(stva) Jedes Jahr aufs Neue stellen die Geflügelliebhaber Merbeck die größte Landesgeflügelschau im Rheinland auf die Beine. „Land un Höhner“ findet an diesem Wochenende zum 38. Mal statt: heute, 22. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 14.30 Uhr. Die Cafeteria ist sonntags bis 16 Uhr geöffnet.

Etwa 600 Tiere werden am Pfarrheim und im Pfarrpark, Arsbecker Straße 3, ausgestellt – darunter Zier- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner sowie Tauben. Die vertretenen Rassen und Arten stammen aus allen Kontinenten der Welt. Es gibt zudem einen Kleintierverkauf und eine Traktorenausstellung. Die Veranstalter bitten darum, medizinischen Masken bereitzuhalten. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Richtlinien.

Darüber hinaus haben sich die Geflügelfreunde ein ganz besonderes Schmankerl ausgedacht: Beim zweiten „Merbecker Parkmoonlight“ können sich Besucher am Samstag zwischen 18 und 22 Uhr im Pfarrpark und auf dem Pfarrgelände auf eine Lichtershow freuen und das Federvieh in illuminierter abendlicher Atmosphäre erleben. Aufgetischt werden Grillspezialitäten und Glühwein.

Im kommenden Jahr feiern die Geflügelliebhaber einen runden Geburtstag. Der Verein wurde 1983 gegründet und stärkt den Zusammenhalt in Merbeck über die eigentliche Vereinsarbeit hinaus. Seine Zukunft liegt seit der Jahreshauptversammlung im August in den Händen einer neuen Generation. Martin Wolfs wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt und Alexander Klein, bislang Geschäftsführer des Vereins, zusätzlich zum zweiten Vorsitzenden. Andreas Theißen, der langjährige Vorsitzende des Vereins, trat mit seinem Rückzug in die zweite Reihe, ist aber immer noch für die Öffentlichkeitsarbeit der Geflügelliebhaber zuständig.