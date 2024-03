Geflügelliebhaber in Wegberg Lockengänse legen wertvolle Eier

Übrigens teilen sich die Gänse ihren Garten noch mit einigen wildfarbigen Warzenenten und schwarzen Zwergorpingtons. Doch wie kam Martin Wolfs zur Geflügelzucht? „Als Kind habe ich von meinem Opa ein Stück Garten bekommen, weil er sich nicht mehr so gut darum kümmern konnte“, erinnert sich der 48-Jährige. „Ich habe alles gemäht und geschnitten, den Zaun repariert. Doch dann war es mir nicht lebendig genug.“ Auf dem Geflügelmarkt in Merbeck fand er dann ein paar Zwerg-Brahma in Schwarz-Weiß Columbia und Laufenten in Braun. „Ich wurde angehalten, beim nächsten Markt wiederzukommen. Dann habe ich an einer Ausstellung teilgenommen und fand mich plötzlich als Vereinsmitglied wieder“, sagt er und lacht. Streckenweise seien 300 Enten über das Grundstück gelaufen. „Da waren wir allerdings eine dreiköpfige Züchtergemeinschaft.“ Durch Haus und Familie ist die Leidenschaft für die Geflügelzucht irgendwann etwas ins Hintertreffen geraten, doch dann mit den schwarzen Zwergorpingtons wieder aufgeblüht. „Im Vordergrund steht für uns die Liebe zu dem Tier. Wir holen es aus der Natur und tragen die volle Verantwortung: Wir füttern es, wir kümmern uns um seine Pflege und Gesundheit.“