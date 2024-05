Geflügelliebhaber Merbeck Große und kleine Hähne krähen um die Wette

Schon aus der Ferne war das Krähen unüberhörbar. Ein Klang, der Einheimischen vertraut ist, aber doch immer seltener zu hören ist. Aber welcher Hahn kräht am längsten? Um diese Frage ging es am Muttertag, als die Geflügelliebhaber Merbeck zum traditionellen Hähne-Wettkrähen in das Merbecker Pfarrheim einluden. Der Kult-Wettkampf wurde in zwei Klassen ausgetragen: große Hühner und Zwerghühner. Entscheidend für den Sieg war die Anzahl der Krährufe in 30 Minuten. Die Sieger, deren Hähne am längsten krähten, durften sich über schöne Preise freuen.