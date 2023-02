Baumfällaktion im Stadtpark Ist Wegberg auf dem Holzweg?

Am Kriegerdenkmal und am Ufer des Mühlenweihers liegen sie auf dem Boden: Baumstämme, sauber mit der Kettensäge zerstückelt, drumherum bedecken Sägespäne den Boden und künden von einer Maßnahme, die derzeit unter Naturschützern auf keine Gegenliebe stößt. Die im Stadtpark gefällten Bäume hatten unlängst für derart große Empörung gesorgt, dass sie ihrem Unmut am vergangenen Wochenende mit einer Kundgebung Luft machten. „Wegberg auf dem Holzweg“ oder „Kein Leben ohne Bäume“ stand auf den Schildern, die die Demonstranten vom Nabu Wegberg und der Initiative „Do it for nature“ wütend und traurig zugleich in die Höhe reckten. Ihrer Ansicht nach waren die Fällungen nicht nur nicht notwendig, sondern auch nicht rechtens – und das gleich im mehrerlei Hinsicht.