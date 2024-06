„Geburtstag“ bei den Hubertusschützen 70 Jahre Marine in Klinkum

Insgesamt sechs Mal sollten die Mitglieder des Marinezuges in den folgenden Jahren und Jahrzehnten den Schützenkönig der St. Hubertus Schützenbruderschaft stellen. Die gerahmten Könige samt Gefolge durften im Festzelt natürlich nicht fehlen – so etwa Walter van der Hoff, der im Jahr 1965 die Bruderschaft anführte. Die Bilder von Königspaaren und Paraden hatten die heutigen Mitglieder des Marinezuges für die Ausstellung geschichtlich eingeordnet. So bekam die Geschichte der Klinkumer Schützen vor dem Hintergrund der Geschehnisse in der Bundesrepublik neues Gewicht – begleitet vom Wunder von Bern über sonntägliche Fahrverbote bis hin zur Weltwirtschaftskrise 2009.