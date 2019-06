Feuerwehr Klinkum löscht : Brand in Garage und Pferdestall

Klinkum Zu einem Brand am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Wegberg nach Klinkum gerufen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Ein Gebäudebrand in Klinkum an der Straße Zu den Kiefern wurde der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg in den frühen Morgenstunden des Sonntags gemeldet. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits eine Doppelgarage und ein Pferdestall in Brand“, berichtet Pressesprecherin Lena Graab. Sofort wurden zwei C-Rohre in Stellung gebracht, um die Flammen zu löschen. „Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden“, so Graab weiter.