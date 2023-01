Mit Lamas in Wegberg wandern Entspannte Tour ganz ohne Spuckerei

Und dann ging es los. Gutmütig folgten die Lamas ihren Führern. Auf der gut zweistündigen Wanderung durch den Dalheimer Wald mit kurzer Pause an einer Schutzhütte wurde immer wieder gewechselt, sodass jeder in der Gruppe in den Genuss kam, ein Lama an die Leine zu nehmen. Genügsam folgten die Lamas ihren Menschen, jedoch nicht, ohne aufmerksam auf Geräusche zu achten, die eine Gefahr bedeuten könnten. So sei es auch schon einmal vorgekommen, dass ein Lama vor dem plötzlichen Grunzen von Wildschweinen scheute, schilderte Sabine Höfer. Im Dalheimer Wald sind Wildschweine zahlreich vertreten, was man an den vielen frischen Wühlspuren erkennen konnte.