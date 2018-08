Gabelstapler in Wegberg-Watern gefunden

Wegberg Jugendliche wurden gesehen, wie sie mit einem Gabelstapler durch Uevekoven fuhren. Später fand die Polizei ein solches Fahrzeug herrenlos in Watern.

Polizisten haben in Watern am Freitag einen Gabelstapler sichergestellt und suchen nun unter anderem den Besitzer. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie zwei Jugendliche in Uevekoven mit dem Fahrzeug beobachtet hatten. Bei dem aufgefundenen Stapler handelt es sich um ein gelbes Fahrzeug des Herstellers Still.