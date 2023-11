Spannendes Ehrenamt Die Funker aus Wegberg

CB steht für „citizens band“: ein „Jedermannfunk“ am oberen Ende der Kurzwelle und nicht kommerziell. Trotz technischer Weiterentwicklung hat das Funkgerät als Kommunikationsmittel nie an Aktualität verloren – weder bei Polizei noch bei Security. „Was heute Social Media ist, war vor ein paar Jahrzehnten noch unser CB-Funk. Darüber konnten sich Gleichgesinnte über verschiedene Themen austauschen“, sagt Stefan Dautzenberg. Der Vorsitzende des Vereins Funkbereitschaft Heinsberg kann sich noch genau an seine frühen Zeiten in den 90er-Jahren als CB-Funker erinnern. „Ich hatte eine sieben Meter hohe Antenne auf dem Dach und die Strato DX als Funkgerät.“ Fünf Jahre lang funkte er mit seinem hochwertigen Equipment auf den Kanälen vier und neun. „Auf Kanal vier war immer die Tante Lucy aus Wassenberg und auf Kanal neun der Lkw-Verkehr.“