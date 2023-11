Adventszeit in Wegberg Vorweihnachtliche Konzerte sind beliebt

(RP) Über 1000 Besucher werden zu den stimmungsvollen Adventskonzerten der beiden Gruppen Fun und Stimmlich in der St. Vincentiuskirche in Wegberg-Beeck erwartet. Am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr laden die Musiker zur „Stimmlichen Weihnacht“ ein, am Sonntag, 10. Dezember, gibt es wegen der hohen Nachfrage zwei Konzerte, jeweils um 16 und um 19 Uhr. Dann vereinen sich Stimmlich und die Musiker von Fun mit einem Streicherensemble zum Benefizkonzert „You never walk alone“. Das Programm stellt Günter vom Dorp zusammen, der auch durch den Abend führt und mit seinen nachdenklichen und humorvollen Moderationen dem Konzert Akzente setzt. Im Kerzenschein und der Illumination des Kirchenraumes zaubern sie eine beeindruckende Atmosphäre mit vorweihnachtlicher Popmusik. Das Adventskonzert des beliebten Chorensembles hat Tradition. Mit internationalen Klassikern, Balladen, Filmmusik und weihnachtlichen Klängen begeistert Stimmlich das Publikum.