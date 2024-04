Baulücken schließen Führt Wegberg die neue Grundsteuer C ein?

Zwar sprachen sich sämtliche Fraktionen trotz leerer Stadtkasse für einen Haushalt aus, der keine zusätzlichen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger vorsieht, aber: Letztlich werde die Grundsteuer C eine Frage sein, die von den politischen Akteuren beraten und entschieden werden muss. Denn laut Thomas Nelsbach würde die Grundsteuer C einen noch größeren Vorteil mitbringen: „Die Knappheit an Wohnraum ist unbestritten. Die Einführung der neuen Grundsteuer C in Wegberg soll dafür sorgen, dass vor allem solche Baulücken geschlossen werden – das könnte die angespannte Situation schon einmal abmildern“, sagt Thomas Nelsbach. „Damit sich die Fraktionen ein umfassendes Bild machen können, möge die Verwaltung das Baulückenkataster aktualisiert zur Verfügung stellen“, heißt es in dem Antrag.