Frühlingsfest in Wegberg​: Reichhaltige Auswahl für Leseratten

Wegberg Das Frühlingfest der Werbegemeinschaft zog bei strahlendem Sonnenschein viele Besucher in die Innenstadt. Neben dem beliebten Büchermarkt gab es auch einen verkaufsoffenen Sonntag und Attraktionen für Kinder.

Nach den kurzen, aber heftigen Gewittern gegen Ende vergangener Woche war der sorgenvolle Blick gen Himmel zumindest am Wochenende unbegründet: Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Werbegemeinschaft Wegberg ihr Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag veranstalten. Der Büchermarkt lockte ungezählte Leseratten, die sich mit Literatur eindecken wollten, in die Innenstadt. Selbst ein kleiner Schauer hätte dort verherrende Folgen für den angebotenen Lesestoff haben können.

Ein schattiges Plätzchen hatten sich Andrea und Stephan Hallen aus Wassenberg im Hof des alten Kreuzherrenklosters gegenüber dem Wegberger Rathaus gesichert. Dort wollten sie nicht nur ausrangierte Bücher an die Frau oder den Mann bringen, sondern auch Teile ihrer DVD-Sammlung. Das Tagesziel lautete: „Wir möchten höchstens noch drei Kartons wieder mit nach Hause nehmen“, sagte Stephan Hallen und lacht. Ihr Nachbar bot in erster Linie Sachliteratur aus Haushaltsauflösungen an. Neben Fachbüchern über Ferrari oder den Zweiten Weltkrieg fand sich auch eine beinahe schon historische Playboy-Ausgabe in seinem Sortiment. Zu den Ausstellern gehörten unter anderem das St.-Martins-Komitee Harbeck-Berg und der Motorradverein Ubaka Rheinland mit Sitz in Erkelenz, der sich gegen Kindesmissbrauch engagiert. Für Kinder stand eine Hüpfburg zur Verfügung, zudem Trampolins und eine Torwand. Wer nach dem Schmökern auf dem Büchermarkt oder dem Stöbern duch die Wegberger Geschäftswelt eine Stärkung benötigte, wurde schnell fündig, denn das Angebot war reichhaltig. Musik machte die Oak City Jazz Band aus der belgischen Partnerstadt Maaseik.