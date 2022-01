„Atelieretage Wegberg“ plant Frühlingsausstellung : Kunst in klösterlicher Abgeschiedenheit

Wegberger Künstler auf Abstand: (v.l.) Johannes Donner, Ulrike Kotlowski, Karin van Zoggel, Ingrid Pusch, Eva-Stefanie Mosburger-Dalz, Barbara Kauven, Petra Plum. Foto: Thomas Mauer/THOMAS MAUER

Wegberg Die Künstlergemeinschaft „Atelieretage Wegberg“ möchte trotz der Corona-Pandemie eine Rückkehr zur Normalität. Anfang April soll eine Frühlingsausstellung stattfinden.

Bald fünfzehn Jahre geht eine Künstlergruppe im Zentrum der Stadt ihrer Leidenschaft nach. Inzwischen sind die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler allerdings weit mehr als ein einfaches Hobby mehr. Auf der zweiten Etage des ehemaligen Karmeliterklosters entstehen Kunstwerke auf professionellem Niveau mit hohen Ansprüchen.

„Es ist ein ständiges Ringen mit seinem Anspruch, auf der Suche nach Perfektion“, erklärt Eva-Stefanie Mosburger-Dalz. Sie hat in Krefeld Design studiert und war Dozentin für Seidenmalerei, Aquarell, Portrait und Kindermalkurse an der Volkshochschule in Goch. Ihre Malerei, Grafiken und experimentellen Arbeiten kreisen um soziale Gefüge und analytische Naturdarstellung. Seit 2008 existiert die Gruppe, mit nur weniger personellen Veränderungen.

Info Website liefert mehr Details zu den Künstlern Website Auf der Homepage www.atelieretage-wegberg.de ist der Unterpunkt „Termine“ derzeit noch leer. Die Künstler hoffen darauf, dass dort neben der Frühlingsausstellung am 3. April bald wieder mehrere Veranstaltungen aufgelistet werden. Künstler Auf der Homepage finden Kunstinteressierte nicht nur etwas zur Geschichte der Gemeinschaft, sondern auch Informationen zu den einzelnen Künstlern, etwa zu ihrem Werdegang und den künstlerischen Vorlieben. Kontakt Dort sind auch Möglichkeiten zu finden, mit den Künstlern Kontakt aufzunehmen.

Als das Kloster 2006 aufgelöst wurde, suchte auch die damalige Bürgermeisterin Hedwig Klein nach einer Lösung für das Gebäude. In die erste Etage zogen Ämter ein, die elf ehemaligen Klosterzellen darüber blieben jedoch ungenutzt. Auf ihre Einladung hin besichtigten damals Wegberger Kunstschaffende die Zimmer. „Für einen Einzelnen war die Anmietung finanziell nicht machbar“, stellte Petra Plum klar. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet die menschliche Figur. Also schloss die Stadtverwaltung mit jedem Künstler einen eigenen Vertrag, und eine Gemeinschaft war geboren. Die ehemaligen Zimmerschilder hängen immer noch über der Tür, hinten denen künstlerisches Schaffen Einzug gehalten hat.

Dabei gilt, dass jeder für sich verantwortlich ist, reingeredet wird nicht. „Ratschläge werden nicht erteilt“, sagte Ursula Kempf und fügte hinzu: „Dazu sind wir auch viel zu sehr Einzelkämpfer.“ Die Türen sind offen, aber die individuell künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema wird allenfalls beobachtet, nicht jedoch hinterfragt oder gar kritisiert. Jeder kommt wie sie oder er mag, ganz gleich ob morgens früh oder abends spät. Die privaten Wohnungen der Künstler liegen in Mönchengladbach, Brüggen, Erkelenz, Wassenberg und Neuss, so dass alle auch unterschiedlich weite Wege zurückzulegen haben. „Ich schätze sehr die Atmosphäre hier“, begründete Ulrike Kotlowski ihre tägliche Anwesenheit. „Daheim werde ich doch immer irgendwie gestört“, ergänzte Petra Plum.

In „klösterlicher Abgeschiedenheit“ entstehen Kunstwerke in Öl und Acryl, als Drucke oder Schichtungen. „Ich zeige meine Arbeiten niemand, solange ich daran schaffe. Erst wenn sie fertig sind, stelle ich sie vor“, beschrieb Johannes Donner stellvertretend. In der Vergangenheit hat er zwischenzeitlich als Fotojournalist in Aachen gearbeitet. Seine gemalten Werke benötigen viel Zeit zum Trocknen, die Arbeit an mehreren Kunstwerken gleichzeitig ist für ihn normal.

Dann kann es durchaus auch vorkommen, dass etwas misslingt oder nicht gefällt. „Wenn der Frust groß ist, stelle ich es beiseite.“ Dann reicht Karin van Zoggel der Raum ihres Ateliers. Diese Erlebnisse muss Jeder mit sich selbst austragen. Und dennoch beherbergt die zweite Etage eine Gemeinschaft.

Denn gesprochen wird viel, über alles Mögliche. Unter den derzeitigen kulturellen Einschränkungen hat die Gruppe gelitten, Aktivitäten vergangener Jahre, die aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt werden mussten, sollen nun reaktiviert werden. Es gibt einiges zu planen und zu besprechen. Denn die Individualisten hatten in der Vergangenheit gemeinsame Ausstellungen organisiert, hatten einmal im Monat ihre Türen für ein interessiertes Publikum geöffnet. All dieses soll mit neuem Schwung einen Schritt in alte Normalität ermöglichen.