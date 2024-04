Friedhof-Alternative für Wegberger Die letzte Ruhe unter alten Bäumen

Jeder möchte nach dem Ableben einen Platz finden, der bei den Angehörigen keine bedrückende Stimmung hervorruft und wo das Trauern einfach leichter fällt. Wo Verwandte einen besuchen können, ohne auf einen düsteren Friedhof zu gehen. Und der Betroffene selber wünscht sich ebenso einen besonderen Ort. Der Friedwald in Niederkrüchten ist da für viele die letzte und natürlichste Ruhestätte. Hier werden Bestattungen immer beliebter und das hat seine ganz eigenen Gründe. Es mag an der frischen, klaren Luft liegen. Oder an den mächtigen Bäumen, die einen selbst und damit viele Probleme ganz klein erscheinen lassen, dass es die Menschen in den Wald zieht. Der Wald ist oft ein Ort der Ruhe und der inneren Einkehr. Für viele hält er aber auch ausgelassene Kindheitserinnerungen bereit. So oder so: Viele Menschen fühlen sich mit dem Wald verbunden.