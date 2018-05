Wegberg : Freundschaft über Generationen vertieft

Foto: Bruderschaft Beeck

Wegberg Die Beecker Sebastianus-Schützen pflegen seit 60 Jahren eine Freundschaft zu den Mitgliedern des Trommler-und Pfeiferkorps Katzem.

Von Michael Heckers

Es ist eine Freundschaft der besonderen Art: "Ohne Katzem können wir uns heute kein Schützenfest mehr vorstellen", sagt Herbert Fervers. Der Brudermeister der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Wegberg-Beeck richtete während der Pfingstkirmes im Flachsdorf einen ganz besonderen Dank an die Mitglieder des Trommler- und Pfeiferkorps 1925 Katzem. Seit nunmehr 60 Jahren verbindet die Musiker aus Katzem und die Schützen aus Beeck eine enge Freundschaft.

Seit 60 Jahren gestaltet das Katzemer Trommlerkorps in ununterbrochener Folge musikalisch das jährliche Schützenfest in Beeck. Umgekehrt stehen die Beecker Schützen parat, wenn es in Katzem etwas zu feiern gibt. "In diesen sechs Jahrzehnten sind schöne Freundschaften gewachsen und über Generationen vertieft worden", berichtet Herbert Fervers. Nicht nur zum Trommlerkorps pflegen die Beecker eine herzliche Freundschaft, sondern auch zu den Mitgliedern des SV Katzem, des Karnevalsvereins "Katzeköpp", der örtlichen Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr und der Dorfgemeinschaft.

Info Die Könige von 2000 bis 2018 2018 Willi Roegels, Beeck 2017 Bernd Schlitt, Beeck 2016 Udo Florack, Beeck 2015 Hans-Peter Kaulhausen, Katzem 2014 Georg Wimmers, Beeck 2013 Daniel Schlagheck, München 2012 Dietmar Kuhn, Holtum 2011 Bernd Schreinemacher, Uevekoven 2010 Dietmar Kuhn, Holtum 2009 Karl-Josef Wolters, Beeck 2008 Ralf Düchting, Beeck 2007 Hans Winkens, Holtum 2006 Joachim Vollbrecht, Beeck 2005 Wolfgang Radermacher, Kipshoven 2004 Michael Schlagheck, Beeck 2003 Werner Zohren, Moorshoven 2002 Harald Huppertz, Beeck 2001 Johannes Olland, Gripekoven 2000 Hans-Peter Hennekes, Kipshoven

Als die Beecker St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft im Jahr 1947 nach zehn Jahren öffentlicher Verbannung ihr erstes Schützenfest nach dem Zweiten Weltkrieg veranstaltete, wurde sie zunächst durch das Trommlerkorps Moorshoven musikalisch unterstützt. Doch weil der Nachwuchs fehlte, löste sich das Trommlerkorps auf. Die Beecker Bruderschaft musste sich daraufhin neu orientieren. "Es kam zu Gesprächen zwischen der Bruderschaft, damals vertreten durch Walter Symes und Lothar Schlagheck, sowie dem Trommler- und Pfeiferkorps Katzem, vertreten durch die Brüder Martin und Josef Küpper und dem Tambourmajor Hans von Ameln", erklärt Herbert Fervers. Zu den Männern der ersten Stunden zählten auf Katzemer Seite auch Gerhard Portz, Hubert Schiffer und Hubert Lennartz. "Heutzutage wissen wir, dass Familie Küpper in drei Generationen, Hans-Peter Kaulhausen als Vorsitzender und viele andere uns viel Freude in Beeck bereitet haben", sagt Herbert Fervers.



In den 1980er Jahren fand jährlich ein nicht all zu ernst genommenes Fußballspiel zwischen der Beecker Bruderschaft und dem Katzemer Trommlerkorps statt. "Die dritte Halbzeit war immer die anstrengendste", erinnert sich Herbert Fervers schmunzelnd. Wurde der Karnevalsprinz in Katzem aus den Reihen des Trommlerkorps gestellt, waren die Beecker Schützen beim Karnevalszug mit Wagen oder als Fußgruppe dabei. War es anfangs nur die Pfingstkirmes, zu der die Katzemer in Beeck aufspielten, traf man sich im Laufe der Jahre zu immer mehr Veranstaltungen in beiden Dörfern. Bis heute besuchen sich beide Vereine gegenseitig und nehmen an Jubiläen, Goldhochzeiten, Polterabenden und anderen Festlichkeiten teil. "Aus der Freundschaft ist sogar eine Taufpatenschaft hervorgegangen", berichtet Herbert Fervers.

Viele Katzemer wurden Mitglied der Beecker Bruderschaft. Häufiger gab es in den vergangenen Jahrzehnten den Gedanken, dass ein Katzemer einmal Schützenkönig der St.-Sebastianus-Bruderschaft Beeck werden sollte. 2015 war es dann soweit: Das Trommler- und Pfeiferkorps Katzem feierte seinen 90. Geburtstag und Hans-Peter Kaulhausen, der vor Stefan Klein von 1997 bis 2017 Vorsitzender war, holte mit nur fünf Schuss in Beeck den Vogel von der Stange. Ihm standen die Minister Heinz-Peter Schiffers und Karl Heins Schuhmacher zur Seite. Adjutant war Tim Kaulhausen, Schülerprinz Noel Jach mit den Ministern Victoria Gruschka und Jaqueline Gruschka. Mitgetragen wurden die Majestäten aus Katzem von der gesamten Beecker Schützenfamilie, als Königsresidenz wurde in Beeck das Haus von Brudermeister Herbert Fervers eingerichtet - ein Höhepunkt in der langen Geschichte beider Vereine.

Das Jubiläum der besonderen Freundschaft zwischen Beeck und Katzem wird am Samstag, 29. September, im Beecker Vincentiushaus am Kirchplatz während eines Festabends gewürdigt, zu dem unter anderem alle Könige der vergangenen Jahre eingeladen werden.

(hec)