Freizeitspaß in Wegberg : Flachsmuseum plant Aktionen

Beeck Das Museumsgebäude bleibt wegen der Corona-Bestimmungen weiterhin beschlossen. Doch stattdessen gibt es ein „Museum an der frischen Luft“ mit Angeboten für draußen.

Am Sonntag, 28. März startet das Flachsmuseum in Beeck als „Museum an der frischen Luft“. Aufgrund der neuen Corona-Beschlüsse hat der Vorstand des Heimatvereins beschlossen, beide Museumsgebäude bis Ende April nicht zu öffnen. Stattdessen gibt es für die kommenden Wochen drei Vorschläge und Angebote für draußen: Flachsbeete anlegen, Becker Dorfrallye und die Flachsroute. Interessierte können sich Leinsamen abholen, mit dem sie ihr eigenes Beet im Garten oder in einem hohen Blumengefäß anlegen können. Besonders attraktiv dürfte für Kinder und Erwachsene die Beecker Dorfrallye sein, die sowohl Einheimische als auch Gäste individuell zu interessanten Punkten im Ort führt. Auch wenn Reisen zurzeit nicht empfohlen werden, die neu ausgeschilderte „Flachsroute“ als Wanderweg mit 12 oder als Fahrradtour mit 25 Kilometern kann jederzeit ausgehend vom Beecker Kirchplatz als informative und abwechslungsreiche Rundtour gestartet werden.