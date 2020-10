Freie Schwimmer Wegberg : Kilometer im Wasser zurückgelegt

Wegberg Spaß durch Leistung“ ist das Motto der Freien Schwimmer Wegberg, ein wettkampforientierter Schwimmverein. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten, die von Erfolgen vom Schwimmenlernen bis zum Wettkampfsport geprägt ist“, erklärt Elke Kurland.

Das gelang dem Verein auch in den Herbstferien. Angelehnt an den Slogan „HS be strong“ starteten die Freien Schwimmer Wegberg unter dem Motto #FSWISSTRONG in ein Schwimmcamp nach Krefeld. Alle Schwimmer und Schwimmerinnen waren sehr erfreut, dass der SV Bayer Uerdingen ihnen die Möglichkeit bot, ein Trainingslager unter Coronabedingungen zu absolvieren.