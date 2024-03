Wegberger Weinquelle Erlesene Tropfen von Frauen für Frauen

Zur prickelnden Begrüßung schenkte Uschi Schmitz-Bücker den Bio-Wein mit dem beziehungsreichen Namen „Favorite“ von der Loire in Frankreich ein. Emilie Pinon, die Frau des Winzers, hat vor einiger Zeit einen Pferdeführerschein gemacht, denn die stolzen Arbeitstiere sind die besten Verbündeten, um den Boden in einem Weinberg zu bearbeiten. Pferde drücken den Boden viel weniger zusammen als die heute in den meisten Weingütern eingesetzten Traktoren. Der Boden bleibt lockerer und luftiger, Regenwasser gelangt besser zu den Wurzeln der Rebstöcke. Ganz abgesehen davon, dass die Pferde in den Weinbergen eine höchst malerische Szene abgeben. Der Einsatz von Pferden ist, wie auch der Bioanbau, seit einigen Jahren einer der großen Trends im Weinbau. Auch weltberühmte Weingüter wie das Château Latour setzen inzwischen Pferde ein. Uschi Schmitz-Bücker kennt das Weingut in der Domaine Clos Roussely schon lange und arbeitet gerne mit ihm zusammen.