Frauen machen Business Digital Overload – zu viel am Bildschirm?

„Für unser Gehirn bedeutet das permanenten Stress", erläuterte Buscher. „Die schier endlose Flut an digitalen Informationen verführt uns dazu, ständig zwischen verschiedenen Aufgaben auf Bildschirmen hin und her zu springen." Dabei verlerne man, sich auf eine Sache zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit gezielt zu steuern. Die Folge: Der Zustand digitaler Überforderung sei erreicht – der sogenannte Digital Overload. Astrid Buscher machte deutlich, welche kleinen Übungen – zum Beispiel Augen- oder Atemübungen – gezielt Abhilfe schaffen. „Irgendwann ist die Kapazität unseres Gehirns überschritten", betonte die 55-Jährige bei ihrem Vortrag zum Thema „ Vor lauter Tools kein Land (mehr) in Sicht – Digital Overload".