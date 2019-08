Neuer Vorsitzender Werbegemeinschaft Wegberg : Sich mit mehr Teamarbeit für eine schöne Stadt engagieren

Wegberg Nach vier Jahren Vakanz hat die Werbegemeinschaft Wegberg mit Frank van Beekum einen neuen ersten Vorsitzenden. Er setzt zur Stärkung der Geschäftswelt auf mehr Teamarbeit.

Einige Verbesserungen der Einkaufssituation in der Innenstadt hat es bereits gegeben, stellt Frank van Beekum erfreut fest. So ist die Passage „Alt Berk“ und der angrenzende Teil der Fußgängerzone komplett besetzt. Richtung Kirche St. Peter und Paul gibt es jedoch noch einige Leerstände – ein Zustand, den auch die Werbegemeinschaft Wegberg gerne beheben würde.

Der Verein ist ein Zusammenschluss aus Einzelhändlern, Unternehmern, Handwerkern, Freiberuflern und Privatpersonen, der sich in verschiedener Weise für eine attraktivere Stadt und die Interessen seiner Mitglieder einsetzt. Dabei war das Amt des Vorsitzenden vier Jahre lang seit 2015 unbesetzt – jetzt hat Frank van Beekum diese Position eingenommen und damit die Nachfolge von Ralf Schmelich angetreten. Er setzt zur Stärkung der Geschäftswelt von Innenstadt und Außenorten auf verstärkte Teamarbeit.

Kontakt E-Mail an info@werbegemeinschaft-wegberg.de

„Im Vorstand waren vorher vier oder fünf Leute, jetzt ist er vollständig“, beschreibt Frank van Beekum die neue Situation, „wir können die Aufgaben mehr aufteilen, jeder hat Ideen und ist bereit, sich neben seinem eigenen Geschäft oder Unternehmen einzusetzen.“ Er selber betreibt mit Ehefrau Silvia die Modegeschäfte „Trends and Lifestyle“ und „by Silvia“ an drei verschiedenen Orten, unter anderem in der Wegberger Innenstadt.