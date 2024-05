Paveier & Freunde Kölsche Weihnacht im Forum Wegberg

Geboten wird ein Mix aus alten und neuen weihnachtlichen Liedern in kölscher Sprache. Und auch die Freunde der Paveier setzen sich aus bereits bekannten sowie neuen Gesichtern zusammen: Die Sopranistin Constanze Störk ist auch in diesem Jahr wieder dabei. In Köln studiert, lebt sie heute am Bodensee. „Sie kommt extra aus Konstanz und zieht für die Dauer der Weihnachtstour quasi nach Köln. Sie ist unfassbar gut“, verspricht Sven Welter. Auch das Kölner Rundfunk-Streichquartett wird dabei sein, ebenso wie die Kinder der Colonia Akademie für Musik und Tanz. „Pro Auftritt werden zwei Kinder von acht auf der Bühne sein, damit es für die Nachwuchskünstler nicht ganz so anstrengend wird.“