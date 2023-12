Politik in Wegberg Beecker Wald wird aufgeforstet

So zeigten sich auch die Parteien bei der Ratssitzung kurz vor Weihnachten geteilter Meinung: „Wir schlagen vor, den durch den Förster Claus Gingter erstellten Forstwirtschaftsplan in diesem Jahr abzulehnen und im nächsten Jahr Ideen für eine Überarbeitung einzubringen“, sagte Tobias Arndt von den Grünen. Dem schloss sich Thomas Nelsbach von den Freien Wählern an, gab aber auch zu Bedenken: „Für das Lübecker Modell des naturnahen Waldes braucht man einen langen Atem. Und die Wildschäden an den bestehenden Bäumen werden mit neuen und jungen Bäumen nicht weniger. Zudem fehlen uns die Belege für Erträge aus den vergangenen Jahren.“