Förderverein Abbé George in Wegberg Für Gesundheit inmitten bitterer Armut

Hedwig Klein, Vorsitzende des Fördervereins, kann sich noch gut an ihren ersten Kontakt mit Abbé George erinnern, als sie Bürgermeisterin der Mühlenstadt war: „Ich kam über die Bahnhofstraße, er kam über die Bahnhofstraße – und wir begegneten uns. Er sagte dann zu mir: ,Sie werden doch sicherlich sieben Leute zusammenbekommen, um einen Verein zu gründen und mir dabei zu helfen, in meiner Heimat eine Krankenstation zu bauen.‘“ Das sei in der Tat nicht sehr schwer gewesen, so Hedwig Klein, die seit der Gründung am 6. März 2007 den Vorsitz innehat. „Abbé George sprach perfekt Deutsch und hatte eine sehr gewinnende Persönlichkeit“, schildert Ulrich Frieten, warum die humanitäre Hilfe aus Wegberg für Burundi so schnell an Fahrt aufnahm.