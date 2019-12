Ministerin Scharrenbach in der Tüschenbroicher Mühle : Weg zum Museumsbetrieb geebnet

Wegberg Eine Förderung durch das NRW-Heimatministerium ermöglicht den Innenausbau der historischen Kornmühle, die Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut wurde. Ina Scharrenbach: „Ein Heimat-Ort par excellence“.

Inzwischen ist das Mühlengebäude am Tüschenbroicher Weiher, in dem sich zeitweilig auch die Unterkunft von Bediensteten der Schankwirtschaft befand, im Außenbereich wieder hergestellt. Ein Gebäude sei ein ganz besonderer Ort, betonte Landesministerin Ina Scharrenbach, und alles, was in ihm gebunden sei, mache es in der Heimat noch wertvoller. „Die Kornmühle ist ein Gesamtpaket – sie war Lieferantin für Mehl und Schrot sowie Knotenpunkt bis in die Niederlande hinaus.“ Sie sei „ein Heimat-Ort par excellence“. Und die Ministerin zeigte sich überzeugt davon, dass die Förderung durch das Element „Heimat-Zeugnis“ in effektiver Weise dazu beiträgt, einen Ort zu erhalten, an dem auch junge Menschen in vergangene Zeiten mitgenommen werden.