FÖJ beim Bauhof Wegberg : Über den Freiwilligendienst ins Berufsleben

Wegberg Straßenbaukolonne, Tischler, Elektriker: Die Tätigkeit während eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) beim Bauhof der Stadt Wegberg bietet für junge Leute viel Abwechslung. Simon Scheeres hat das FÖJ beendet und blickt zurück. Die Mühlenstadt hat noch zwei Stellen frei.

Der Baubetriebshof der Stadt Wegberg bietet zwei Stellen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) an. Es richtet sich an alle jungen Leute unter 27 Jahren, die das FÖJ zur beruflichen Orientierung oder zur Überbrückung zwischen Schule, Ausbildung oder Studium nutzen möchten. „Das FÖJ bietet einen idealen Einstieg in das Berufsleben“, ist sich der technische Leiter des Baubetriebshofs, Ingmar Pape, sicher. Man lerne einen strukturierten Arbeitsalltag sowie handwerkliche, mit körperlicher Arbeit verbundene Berufe kennen. „Hier sind Interessenten ohne Schulabschluss genauso willkommen wie Abiturienten“.

Die Aufgaben und Einsatzbereiche beim Bauhof sind vielfältig: „Beim FÖJ stehen natürlich hauptsächlich ‚grüne Themen‘ im Vordergrund – bei uns beispielsweise im gärtnerischen Bereich oder der Baumpflege. Aber die Teilnehmenden dürfen hier in alle Bereiche hereinschnuppern und die verschiedenen Tätigkeiten kennenlernen: Bei der Straßenbaukolonne, in der Werkstatt beim Tischler oder beim Elektriker“, sagt Ingmar Pape.

Bauhof Wegberg Für weitere Fragen und Informationen zum FÖJ beim Baubetriebshof in Wegberg steht Ingmar Pape telefonisch unter 02434/83811 oder per E-Mail unter ingmar.pape@stadt.wegberg.de zur Verfügung.

Das FÖJ beim Baubetriebshof beginnt am 1. August 2020 und endet am 31. Juli 2021. Bis Dezember ist ein späterer Einstieg noch möglich, jeweils zu Beginn eines Monats. Die Freiwilligen arbeiten in Vollzeit während der normalen Arbeitszeiten mit. Inkludiert sind 26 Tage Urlaub und ein Taschengeld in Höhe von 300 Euro. Vom Baubetriebshof werden sie zudem mit Sicherheits- und Schutzkleidung ausgestattet, die die Freiwilligen im Anschluss an das Jahr behalten dürfen. Bestandteil des FÖJ sind fünf einwöchige Seminare, die vom Träger des Freiwilligendienstes, dem LVR, organisiert werden. Behandelt werden verschiedene ökologische und naturschutzbezogene Themen. Die Freiwilligen sind in Jugendbildungsstätten oder Selbstversorgerhäusern untergebracht, die Fahrtkosten übernimmt der LVR.