Flyer aus dem Angerdorf : Rickelrath – Dorf und Vereine stellen sich vor

Rickelrath Man rüstet sich für die Zukunft: Ein Dorfleben ist kein Selbstläufer mehr, das hat auch das Angerdorf Rickelrath erkannt. Der Dorfverein hat einen Weg gefunden, eine neue Kommunikation aufzubauen.

Das heutige Leben in einer Dorf- und Ortsgemeinschaft stellt sich ganz anders dar als noch vor einigen Jahrzehnten. Auch in Rickelrath ist das den Bewohnerinnen und Bewohnern schon lange klar. Aber das Ganze so weiterlaufen lassen, bis es kaum oder sogar gar keine Kontakte mehr gibt? Ein undenkbarer Zustand für die Rickelrather, die klar gegensteuerten: Im Jahr 2006 gründete man den Verein Angerdorf Rickelrath.

Über einen Zufall ist die Schrift schon in Polen gelandet. So weiß man auch dort, was in der Region aktuell ist.

„Die Idee war die Gestaltung eines Flyers, Ideengeber war Wilfried Reiners, der mit Armin Jackels kooperiert hat“, erzählt Michael Reiners zur Entstehungsgeschichte. Gerade erst wurde der Flyer, der in seiner aufwendigen Präsentation mehr an eine Informationsschrift erinnert, an alle Rickelratherinnen und Rickelrather verteilt. Kompakt dargestellt finden sie vor, wie lebendig das Angerdorf eigentlich ist, wie vielfältig sich beispielsweise das Vereinsleben aufstellt. Armin Jackels holt dazu etwas aus und nennt einen wichtigen Grund, der zur Gründung des Vereins ebenfalls beigetragen hat: „Damals ging es um die alte Schule, das Anton-Heinen-Haus, in Rickelrath, die übernommen und unterhalten werden sollte. So haben wir die alte Schule in Erbbaupacht von der Stadt Wegberg übernommen. Ich bin damals noch selbst als Schüler in diese Schule gegangen“, erinnert er sich.