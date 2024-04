Florian aus Wegberg Neue Therapien, die Hoffnung schenken

Florian entwickelt sich nicht wie andere Kinder seines Alters. Er braucht immer wieder spezielle Therapien, um die Grenzen seiner Welt Stück für Stück zu erweitern. Doch genau die sind zeitaufwendig und kostspielig. Und es ist nie klar, wann er wieder einen Entwicklungssprung macht. Denn, dass er überhaupt so aktiv am Leben teilnehmen kann, ist bisher Glück und pure Willenskraft. „Florian wollte immer dabei sein,“ erzählt seine Mutter. „Ich bin dann oft mit drei Kindern, zum Beispiel, ins Schwimmbad gefahren. Das ist gar nicht so einfach, wenn eines davon nicht mal alleine sitzen kann. Aber er kriegt ja alles mit und ist geistig immer da!“ Genau hier liegt bei dem Zwilling die Besonderheit. „Er ist zwar sehr eingeschränkt, aber kein reiner Pflegefall. Das ist so bemerkenswert. Auch seine Physiotherapeutin hat uns schon erzählt, dass sie das so noch nie erlebt hat“, führt Florians Mama weiter aus. „Er ist empathisch und positiv. Und genau deshalb ist er auch bei den anderen Kindern beeindruckend gut integriert.“