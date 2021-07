Martinskomitee Harbeck-Berg : Flauschige Helfer vom Martinskomitee für den Polizeidienst

Harbeck Martinskomitee Harbeck-Berg übergibt 100 Tröstebären. Sie sollen Kinder in Notsituationen ablenken und beim Ängste abbauen helfen.

Rettungssanitäter, Feuerwehr oder Polizei kommen häufig in die Situation, dass sie bei Einsätzen mit Kindern in Not konfrontiert werden. Dann kommt es darauf an, schnell Vertrauen aufzubauen und Trost zu spenden. Besonders hilfreich hat sich dabei der Einsatz eines kleinen Teddybären erwiesen. Der Teddybär soll den Kindern in den Notsituationen hilfreich zur Seite stehen, ablenken und Ängste abbauen. Um das Erlebte auch im Nachgang verarbeiten zu können, dürfen die Kinder den Teddy behalten. So können sogar Traumatisierungen verhindert werden.