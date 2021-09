Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in Wegberg-Beeck : Flachstag in den Beecker Museen

Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in Wegberg-Beeck

Beeck Eine Vorführung zeigt die Verarbeitung von Flachs zum Leinen. Am Sonntag geöffnet sind das Flachsmuseum und das Museum für Europäische Volkstrachten.

Viele Interessenten in Beeck und Umgebung haben in diesem Jahr eigene Flachsfelder angelegt und inzwischen geerntet – wie früher von Hand bündelweise mit den Wurzeln aus dem Boden gerauft. Am Sonntag, 12. September sind alle eingeladen, ihre Ernte ins Flachsmuseum Wegberg-Beeck, Holtumer Straße 19, zu bringen zur weiteren Verarbeitung. Und auch in diesem Jahr gilt wieder die Frage: „Wer bringt die längsten Flachshalme?“ Der Sieger wird gegen 15 Uhr bekanntgegeben.