Wegberg : Zwölf neue Atemschutzgeräteträger

Zwölf Feuerwehrleute der Feuerwehr Wegberg haben die schriftliche und praktische Prüfung des Atemschutzgeräteträgerlehrgangs bestanden. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Ralf Jacobs und mit Unterstützung der Fachausbilder Jens Deklerk, Marcel Eckhardt und Markus Scheeres absolvierten sie rund 35 Stunden in der Theorie und Praxis und lernten alles zum Thema Atemschutzgeräte, Atemgifte, Retten und Selbstretten, Gefahren im Brandeinsatz und Suchtechniken. Außerdem stellten sie ihr Können in der Wärmegewöhnungsanlage in Rath-Anhoven und in der Atemschutzstrecke in Erkelenz unter Beweis.