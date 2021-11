Feuerwehr der Stadt Wegberg : Staffel in den Einsatzdienst übernommen

In Wegberg ist die Bauhof- und Verwaltungsstaffel zu einer eigenständigen taktischen Einheit geworden. Foto: Uwe Heldens

Wegberg Die Feuerwehr der Stadt Wegberg hat die Bauhof- und Verwaltungsstaffel offiziell als eigenständige taktische Einheit in den Einsatzdienst übernommen. Sie wird künftig von Pascal Graab und Daniel Bieker geführt.

Dieser Schritt ist für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wegberg wesentlich: Die Bauhof- und Verwaltungsstaffel in Wegberg ist ab sofort eine eigenständige taktische Einheit innerhalb der Feuerwehr. Stadtbrandinspektor Dietmar Gisbertz, der Leiter der Wegberger Feuerwehr, und Bürgermeister Michael Stock überstellten die Einheit offiziell in den aktiven Dienst der Feuerwehr.

„Wir haben damit ein wichtiges Ziel erreicht“, sagte Gisbertz, der die Einheit als schlagkräftig sowie als menschlich und persönlich gute Truppe vorstellte. „Ihr erledigt für die Feuerwehr und für die Stadt einen guten Job.“ Der Blick reichte dabei zurück in die Jahre 2003/2004, als es erste Überlegungen gab, eine Verwaltungsstaffel einzurichten. Ulrich Schulz, der Leiter des Fachbereichs Bürgerservice und Sicherheit bei der Stadt Wegberg, erinnert sich noch gut an diese Zeiten. Denn: Schon damals zeichnete sich ab, dass die Tagesverfügbarkeit der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nicht mehr ganz so selbstverständlich gegeben war. Das Modell, in solchen Fällen in den Rathäusern Verwaltungsstaffeln einzusetzen, wurde vielfach in den Kommunen umgesetzt. Ulrich Schulz erklärte: „Mit Blick auf Einsatzberichte sehen wir ganz deutlich, dass diese Staffel eine tragende Stütze ist. Damals ging es mit Mitarbeitern des Baubetriebshofes los, danach folgten Mitarbeiter aus der Verwaltung.“

In Wegberg ist das so gelöst: Tagsüber lässt Wehrleiter Dietmar Gisbertz das in der Feuerwache an der Venloer Straße stationierte Mannschaftstransportfahrzeug zum Rathaus fahren. Im Einsatzfall fahren die Mitarbeiter aus dem Rathaus dann mit diesem Fahrzeug zur Venloer Straße, um dann mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 zur Einsatzstelle auszurücken. Eingesetzt werden kann dieses Fahrzeug zur Brandbekämpfung, nutzbar ist es auch für die Technische Hilfeleistung. Zum Vergleich: In Erkelenz am Rathaus ist direkt eine Garage für die Verwaltungsstaffel vorhanden, dort untergebracht ist ein Mittleres Löschfahrzeug – der Weg zur Erkelenzer Feuerwache vom Rathaus aus ist auch deutlich weiter.

Der Grund, weshalb es doch etwas gedauert hat, aus der Bauhof- und Verwaltungsstaffel eine eigenständige taktische Einheit zu machen, ist dieser: „Es fehlten einfach noch die Qualifikationen, die aber nun da sind“, sagte Dietmar Gisbertz, der bei der Ernennung daher auch einige Beförderungen zusammen mit Bürgermeister Michael Stock aussprach: Philipp Erdkamp (befördert zum Feuerwehrmann), Annika Hohl (Feuerwehrfrau), Peter Meeß (Feuerwehrmann), Friedhelm Stocks (Hauptfeuerwehrmann), Christina Köntges (Hauptfeuerwehrfrau) und Daniel Bieker (Unterbrandmeister) erhielten die Urkunden, die Bieker gleich noch einmal bekam, denn er wurde zum stellvertretenden Einheitsführer ernannt. Führen wird diese Einheit ab sofort Brandmeister Pascal Graab.

Auch Bürgermeister der Stadt Wegberg, Michael Stock, war es wichtig, an der Feierstunde teilzunehmen. „Dieses Ehrenamt zählt zu den wichtigsten in unserer Stadt. Die Wehrleute der Bauhof- und Verwaltungsstaffel machen das noch zusätzlich zu ihrer dienstlichen Belastung. Daher haben auch sie einen wichtigen Anteil daran, dass die Feuerwehr der Stadt Wegberg auch tagsüber Menschen retten oder Feuer löschen kann. Die Verwaltung sagt an dieser Stelle die volle Unterstützung zu.

Der Dank von Wehrleiter Dietmar Gisbertz galt darüber hinaus auch den hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr, die ebenfalls an der Ausbildung der Wehrleute der Bauhof- und Verwaltungsstaffel beteiligt waren. Dietmar Gisbertz stellte zufrieden fest: „Da ist sehr viel Kraft und Flexibilität investiert worden, denn teilweise haben wir die Ausbildung sogar auch ins Tagesgeschäft eingebunden. Irgendwie funktionierte das.“