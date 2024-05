Tag der offenen Tür in Klinkum Einblicke ins Feuerwehrleben

„Am Tag der offenen Tür liegt es uns immer besonders am Herzen, die Familien und Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und viel für sie anzubieten“, sagte Daniel Langerbeins, Brandinspektor und Einheitsführer der Klinkumer Löscheinheit. Das habe nicht zuletzt damit zu tun, dass die Feuerwehr für viele Klinkumer ein selbstverständlicher Bestandteil des Familienlebens sei: „Klar, ein paar Quereinsteiger haben wir auch, meistens im mittleren Alter. Es gibt auch einige Interessierte, die schon als junge Erwachsene von selbst den Weg zur Freiwilligen Feuerwehr finden. Bei uns ist es aber ein gängiges Bild, dass es innerhalb von Familien ganze Feuerwehrgenerationen gibt, in denen es Tradition ist, sich als Einsatzkraft zu engagieren“, so Langerbeins.