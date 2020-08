Brand in Rath-Anhoven : Feuerwehr löscht brennende Paletten und rettet Wohnhaus

Mit der Drehleiter (Symbolbild) und weiteren Löschfahrzeugen rückte die Feuerwehr Wegberg nach Rath-Anhoven aus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Rath-Anhoven Aus unbekannter Ursache sind in einem Innenhof in Rath-Anhoven gelagerte Holz-Paletten in Brand geraten. Die Feuerwehr musste zweimal ausrücken.

Mit dem Alarmstichwort „Gerümpel bennt“ wurde die Freiwillige Feuerwehr Wegberg am Samstag um 22.42 Uhr nach Rath-Anhoven zur Rather Straße gerufen. Aufgrund mehrerer Anrufer wurde das Einsatzstichwort schon wenige Minuten später auf „Feuer 2“ erhöht, sodass der Löschzug 2 mit den Einheiten Rath-Anhoven und Moorshoven unterwegs war. Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr erneut zu dem Brandort ausrücken.

„Aufgrund der Lage bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges wurden sofort die Drehleiter und der Löschzug 1 Stadtmitte angefordert“, berichtet Feuerwehr-Sprecherin Lena Graab. „In einem überdachten Unterstand waren Paletten gelagert, die aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand standen. Das Feuer hatte bereits auf eine Garage übergegriffen und drohte, sich auf ein Wohnhaus auszubreiten.“

Die Einsatzkräfte nahmen durch das Wenderohr der Drehleiter eine Riegelstellung vor, sodass das Feuer sich weder auf das Wohnhaus noch auf die direkt angrenzende Lagerhalle ausbreiten konnte. Auf der anderen Seite waren Trupps mit fünf C-Rohren im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Im späteren Einsatzverlauf wurde mit Hilfe der Drehleiter die Dachhaut der Halle geöffnet, um versteckte Glutnester zu finden und sicherzugehen, dass sich das Feuer nicht unbemerkt weiter ausbreitet. Außerdem wurden weitere Garagen geöffnet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da die Temperaturen dort sehr heiß waren, wurden auch die Garagen von außen gekühlt.

Durch den Brand wurden einige Wände in Mitleidenschaft gezogen, daher forderte die Feuerwehr noch um 00:30 Uhr den Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) nach, um den Schaden und die Statik zu begutachten. Dieser ließ die Einsatzstelle aufgrund einer einsturzgefährdeten Wand sicherheitshalber absperren. „Gegen 3 Uhr am Sonntag war der Einsatz für alle Feuerwehrleute beendet“, so Lena Graab. Allerdings waren nur wenig später erneute Löscharbeiten notwendig. „Um 6.33 Uhr piepsten die Melder erneut, denn Teile der Einsatzstelle waren wieder aufgeflammt. Dies wurde von einem Trupp mit C-Rohr abgelöscht, und um 8.42 Uhr war der Einsatz dann endgültig abgearbeitet.“

Im Einsatz waren 85 Einsatzkräfte des Löschzugs 1 (Stadtmitte), des Löschzugs 2 (Rath-Anhoven und Moorshoven), der Löschgruppe Klinkum und der Technischen Einsatzleitung. Weiter im Einsatz waren der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg, die Polizei, die Kriminalpolizei sowie der Baufachberater des Technischen Hilfswerks.

Doch wie waren die Holz-Paletten in dem Innenhof des Hauses in Brand geraten? Die Kriminalpolizei hat laut Polizeibericht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(gala)