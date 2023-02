Blaulichtticker aus Wegberg Feuer in Lagerräumen

Feuer in Lagerräumen des Beecker Pfarrheims Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wegberg wurden am Samstag, 11. Februar, um 4.40 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Der Kirchplatz in Beeck sollte voller Rauch sein, hieß es in der ersten Meldung.