In der Nähe von Siemens in Wildenrath : 16 Hektar Fläche sind verbrannt

Nahe des Siemens-Prüfcenters in Wildenrath kam es am Donnerstagnachmittag zu einem großen Flächenbrand. Die Löscharbeiten dauerten viele Stunden. Foto: Feuerwehr Wegberg

Wegberg Die Feuerwehr der Stadt Wegberg und weitere Einheiten aus dem Kreis Heinsberg mussten nach Wildenrath ausrücken. Ein Flächenbrand drohte auf den Wald überzugreifen. Die Landespolizei NRW schickte einen Hubschrauber.

Wie schnell aus einem bloßen „Feuer 1“ ein „Wald 3“ werden kann, zeigte sich am Donnerstagnachmittag in Wildenrath: Der Boden ist staubtrocken, die anhaltende Hitze hatte ohnehin wieder die Wald- und Flächenbrandgefahr in die Höhe geschraubt – das Ergebnis war ein über viele Stunden dauernder Einsatz für die Feuerwehr, der in Wildenrath Kräfte aus dem Kreis Heinsberg gebunden hatte.

Die Feuerwehr der Stadt Wegberg wurde um 14.20 Uhr mit dem Stichwort „Feuer 1 Flächenbrand“ zur Friedrich-List-Allee in Wildenrath zur Firma Siemens alarmiert. Wie die Polizei berichtet, sollen Wartungsarbeiten an den Gleisen beim Einsatz eines Winkelschleifers, der einen Funkenstoß auslöste, ursächlich sein. „Auf dem Firmengelände angekommen, wurde das ersteintreffende Fahrzeug informiert, dass der Flächenbrand sich im rückwärtigen Bereich der Firma befindet und ein Zugang nicht über das Firmengelände, sondern nur über das Unterwerk zu erreichen ist. Die betroffene Fläche gehört nicht zum Firmengelände“, so Lena Graab, Pressesprecherin der Wegberger Feuerwehr die Erkundung der ersten Lage. Siemens-Mitarbeiter halfen, anrückende Einsatzfahrzeuge über den Anfahrtsweg zu informieren. „Wir sagen Danke an Siemens, denn die Einweiser hatten sich an allen wichtigen Stellen postiert, was die Anfahrt erheblich erleichtert hatten“, sagte Lena Graab.

Den Hubschrauber schickte die Landespolizei NRW. Foto: Feuerwehr Wegberg

Die Wehrleute sahen, dass dies eine größere Lage werden würde. Lena Graab: „Schon im Fahrzeug konnte man eine auf mehreren hundert Metern brennende Grasfläche erkennen, die sich durch das trockene Wetter und immer wieder auffrischende Windböen unkontrollierbar ausbreitete. Die ersten Wegberger Einheiten haben wir dann nachalarmiert.“

Um die Lage und das Ausmaß besser erkunden zu können, ließen die Wegberger eine Drohne aufsteigen. An verschiedenen Stellen hatten die Einsatzkräfte begonnen, den Feuersaum mit Löschrucksäcken und D-Schläuchen abzulöschen, „doch immer wieder machten auffrischende Winde die Lage gefährlich und dynamisch“, sagte Lena Graab. Das Feuer lief auf eine größere Waldfläche zu, die es zu schützen galt. Auch die Wasserversorgung stellte die Feuerwehr vor Problemen, weshalb mehrere Tanklöschfahrzeuge aus dem Kreisgebiet anrücken mussten. „Um auftanken zu können, wurde eine sogenannte ,Wasserförderung lange Wegstrecke‘ aufgebaut, was bedeutet, dass das Wasser über viele B-Schläuche aus einem Hydranten, der auf dem Siemens-Firmengelände stand, bis zur Einsatzstelle gepumpt wurde. Dort holten sich die Fahrzeuge im Pendelverkehr immer wieder neues Wasser ab, um den Flächenbrand zu bekämpfen“, erläuterte Lena Graab.

Der Einsatz band Kräfte aus dem gesamten Kreis Heinsberg. Gefordert waren vor allem Tanklöschfahrzeuge. Foto: Feuerwehr Wegberg

Die Landespolizei NRW unterstützte die Einsatzkräfte mit dem Hubschrauber „Hummel“ und einem sogenannten Bambi Bucket. Damit wurden 600 Liter Wasser aufgetankt. Viele Male flog der Hubschrauber über die Ränder des Feuers. Auch ein mit Wasser befülltes Güllefass wurde angefordert. Als das Feuer unter Kontrolle und gelöscht war, begannen die Nachlösch- und Wässerungsarbeiten. Hierfür unterstützte ein Landwirt die Einsatzkräfte, indem er den verbrannten Boden aufgrubberte. Diese Flächen wurden gewässert. Neben C-Schläuchen kamen auch die Kreisregner zum Einsatz.

Erst am Abend konnten alle Löschgruppen einrücken. Die Löschgruppe Wildenrath fuhr später erneut zur Einsatzstelle, um sie auf Glutnester zu kontrollieren.