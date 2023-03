Ehrung bei der Feuerwehr der Stadt Wegberg Als das Fahrzeug vom Militär kam

Hans Peters hat die Erinnerung sozusagen vor Augen: „Unser Fahrzeug damals kam aus dem Krieg. Es war ein Militärfahrzeug, das zu einem Feuerwehrfahrzeug umgebaut wurde. Stationiert war es im Keller der alten Schule. Wir waren damals 30 Kameraden.“ Damit zogen die Arsbecker Wehrleute in den frühen 1950er-Jahren los, nicht selten zu Waldbränden, an die Peters noch ebenso gute Erinnerungen hat. Der Oberfeuerwehrmann ist heute 86 Jahre alt und stand im Mittelpunkt des Ehrungsabends der Feuerwehr der Stadt Wegberg. Seit dem 27. Dezember 1952 ist Hans Peters ein Teil der Wegberger Feuerwehr – mit seiner nunmehr 70-jährigen Zugehörigkeit ist Peters nun der dienstälteste Feuerwehrmann in Reihen der Wegberger Feuerwehr.