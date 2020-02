Antwort der Stadt Wegberg auf Anfrage der FDP : Feuerwache womöglich in kleinerer Version

Dies ist der siegreiche Entwurf der neuen Feuerwache an der Maaseiker Straße in Wegberg des Berliner Planungsbüros Scheidt Kasprusch. Foto: Büro Scheidt Kasprusch

Wegberg In einer Antwort auf eine FDP-Anfrage zum Bau der neuen Feuerwache bringt die Verwaltung eine abgespeckte Version ins Gespräch.

Die neue Feuerwache an der Maaseiker Straße/Ecke Grenzlandring wird möglicherweise kleiner als ursprünglich geplant. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der FDP Wegberg hervor.

Die Stadt Wegberg plant den Bau einer neuen Feuerwache, die im Jahr 2022 in Betrieb genommen werden soll, weil die alte Feuerwache an der Venloer Straße nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht. Über die Kosten für den Neubau der Feuerwache, die von der Verwaltung in der Fachausschusssitzung am 19. November auf 8,7 Millionen Euro beziffert wurden, ist in den vergangenen Monaten eine große Diskussion entbrannt. In ihrer Antwort auf die FDP-Anfrage stellt die Verwaltung während der Sitzung des Stadtrates im Wegberger Rathaus klar, dass die Aussage, die Gesamtbaukosten seien im April 2018 noch auf 5,5 Millionen Euro veranschlagt worden, nicht richtig sei. „Richtig ist vielmehr, dass die Gesamtbaukosten der Feuerwache bereits Mitte 2017 auf 7,53 Millionen Euro geschätzt wurden“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Dieser Kostenansatz sei mit dem Haushaltsplan 2018 vom Stadtrat beschlossen worden. Daher betrage unter Berücksichtigung konjunktureller Faktoren die tatsächliche Kostensteigerung im November 2019 lediglich rund zehn Prozent, argumentiert die Stadtverwaltung.

Info Für 60 Ehrenamtler und acht Hauptamtliche Wehrleute Am neuen Standort am Grenzlandring werden in Zukunft rund 60 ehrenamtliche und acht hauptamtliche Feuerwehrleute ihren Dienst tun. Jugendfeuerwehr Die Wache ist auch für Schulungszwecke und als Stützpunkt der Wegberger Jugendfeuerwehr vorgesehen. Parkplatz Der angeschlossene Parkplatz bietet Platz für rund 65 Fahrzeuge.

Drei mögliche Einsparpotenziale sieht die Stadt Wegberg beim Bau der neuen Feuerwache: 1. Die Überprüfung des der Planung zugrundeliegenden höchsten anzunehmenden Grundwasserstand (HGW), zur Verbesserung der Höhenlage des Gebäudes auf dem Grundstück; 2. Flächenoptimierungen in mehreren Räumen, wodurch eine Verkleinerung des Gebäudes um eine Achse (4,50 mal 24 Meter) möglich werde; 3. Die konsequente Überprüfung der vorhandenen Ausstattung und Einrichtung der alten Feuerwache an der Venloer Straße daraufhin, was in den Neubau an der Maaseiker Straße übernommen werden kann, um den Umfang erforderlicher Neuanschaffungen zu reduzieren.

Für die von der Verwaltung vorgeschlagene Verkleinerung des Gebäudes um eine Achse sind die erforderlichen Umplanungsaufträge bereits erteilt, teilt die Verwaltung weiterhin mit. Durch die Verkleinerung werde die Bruttogrundrissfläche um rund 148 Quadratmeter verkleinert. Wie viel Geld sich dadurch sparen lässt, kann die Stadtverwaltung noch nicht sagen. Die Kosten der Umplanung belaufen sich rund 30.000 Euro, die durch geringe Honorare aufgrund der reduzierten anrechenbaren Kosten eingespart werden könnten. Die Umplanung der Ausstattung und Einrichtung verursache keine zusätzlichen Planungskosten.

Bei einer Umplanung der neuen Feuerwache im Sinne einer kompletten Neuplanung müssten aller Voraussicht nach die bisher erbrachten Planungsleistungen in Gänze als verloren bezeichnet werden. Dies würde einer Summe in Höhe von 592.000 Euro entsprechen, heißt es in der Antwort der Wegberger Stadtverwaltung auf die FDP-Anfrage.