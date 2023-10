Zwischenstand bei Großprojekt Feuerwache in Wegberg wird günstiger

Nachdem es in den vergangenen Jahren regelmäßig Diskussionen und Ärger um das Millionenprojekt Feuerwache Wegberg gab, informiert die Verwaltung mittlerweile regelmäßig und detailliert über die Entwicklungen rund um die Baustelle an der Maaseiker Straße. In einem knappen halben Jahr soll der Bau endlich fertig sein. Der Bau inklusive der auffälligen Holzfassade soll bereits im Januar vollständig stehen. Anschließend muss noch die Inneneinrichtung vorgenommen werden. Als Fertigstellungsziel spricht die Stadt vom März des kommenden Jahres.