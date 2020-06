Einsätze in Arsbeck : Zweimal Brandalarm in Asylunterkunft

Die Gemeinschaftsunterkunft an der Nordstraße war an zwei Tagen Einsatzort für Feuerwehr und Rettungsdienst. Zum Glück entstand aber kein Feuer (Archivbild). Foto: RP

Wegberg Ein Grill in einem Zimmer und ein mutwillig eingeschlagener Feuermelder waren die Ursachen für zwei große Feuerwehreinsätze in Arsbeck an der Nordstraße. Verletzt wurde niemand.

Gleich zweimal musste die Feuerwehr mit großem Aufgebot zur Asylbewerberunterkunft an der Arsbecker Nordstraße ausrücken, weil die Brandmeldeanlage Alarm gegeben hatte. Am Montag um 20.31 Uhr löste die Anlage aus, weil laut Feuerwehr in einem der Zimmer ein Grill angezündet worden war. Dass Menschenleben in Gefahr waren, konnte nicht ausgeschlossen werden. Ausgerückt waren deshalb die Drehleiterstaffel, die Löschgruppen Wildenrath, Arsbeck und Klinkum, Technische Einsatzleitung, die Wehrführung sowie der Rettungsdienst. Alle konnten nach 45 Minuten wieder abfahren.

In der Nacht zum Mittwoch wurden nach einem Alarm um 3.56 Uhr die Anwohner umliegender Straßen durch Martinshörner geweckt. In gleicher Stärke rückten Feuerwehr und Rettungsdienst erneut zur Nordstraße aus. Grund für die Auslösung der Anlage war diesmal ein mutwillig eingeschlage­ner Handdruckmelder, berichtet die Feuerwehr Wegberg. Der Melder wurde wieder instand gesetzt, die Anlage zurückgestellt und die Verursacherin an die Polizei übergeben. Dieser Einsatz war für die Feuerwehr gegen 4.40 Uhr beendet.

(gala)