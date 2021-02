Einsatz im Gewerbegebiet Wegberg-Berg : Feuer in Lagerhalle sorgt für Großeinsatz

Die Wegberger Feuerwehr wurde am späten Mittwochabend (17. Februar) zu einem Brand in das Gewerbegebiet Berg gerufen. An der Straße In Berg stand eine Lagerhalle in Flammen. Foto: Michael Heckers

Berg Sirenenalarm am späten Mittwochabend in Wegberg: Im Gewerbegebiet In Berg stand eine Lagerhalle in Flammen. Feuerwehr, Polizei und ein Rettungswagen eilten zum Einsatzort.

Ein Feuer in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet des Wegberger Ortsteils Berg hat am späten Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In der Halle, die privat vermietet ist, standen nach Angaben der Feuerwehr landwirtschaftliche Geräte, ein Minibagger und ein Wohnmobil in Flammen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Eine Nachbarin hatte die Feuerwehr gegen 21.50 Uhr alarmiert. Das Dach der etwa 20 mal acht Meter großen Halle war auf einer Länge von rund sieben Metern durchgebrannt, es waren hohe Flammen zu sehen und dichter Rauch stieg auf. Im Stadtgebiet heulten die Sirenen und etwa 15 Feuerwehrfahrzeuge, ein Einsatzwagen der Polizei und ein Rettungswagen eilten zum Einsatzort, der im hinteren Bereich der Straße In Berg lag.

Die Feuerwehr war um 21.53 alarmiert worden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Foto: Michael Heckers

Einsatzleiter Dietmar Gisbertz ließ das Drehleiterfahrzeug vorfahren. Die Feuerwehrleute entschieden sich, die Halle zunächst verschlossen zu halten und den Brand von zwei Seiten und aus der Luft zu bekämpfen. Der Brand hatte sich im vorderen Drittel der Halle ausgebreitet, die Feuerwehr nahm eine Riegelstellung vor, um den hinteren Teil der Halle, in der rund 200 Hühner untergebracht sind, zu schützen. Später öffneten die Feuerwehrleute das vordere Zugangstor und gingen unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Sie hatten den Brand dann schnell unter Kontrolle. Zu sehen waren ein Wohnmobil und Werkzeugkästen, die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die etwa 15 Feuerwehrfahrzeuge von drei Löschzügen aus dem Stadtgebiet standen hintereinander entlang der Straße In Berg. Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge hatte auch einige Nachbarn und Neugierige aufgeschreckt, die den Einsatz beobachteten. Behindert wurden die Feuerwehrleute während des Einsatzes dadurch allerdings nicht. Gegen 22.45 Uhr rückten die ersten Fahrzeuge wieder ab, weil der Brand weitestgehend unter Kontrolle war.