Feuer in Arsbeck-Büch Autowerkstatt brennt vollständig aus

Wegberg · Am Freitagnachmittag stand in Wegberg eine Autowerkstatt in Flammen. Das Feuer drohte zwischenzeitlich auf zwei Häuser überzugreifen. Es entstand ein enormer Sachschaden.

26.05.2023, 18:00 Uhr

Die Feuerwehr löschte die Werkstatthalle, die sich im Vollbrand befand. Auch zwei Autos brannten vollständig aus. Foto: Uwe Heldens

Ein Feuer in einer Autowerkstatt im Wegberger Ortsteil Arsbeck-Büch hat am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Aus noch unbekannter Ursache war die Werkstatt auf der Roermonder Bahn in Flammen geraten. Das Feuer breitete sich binnen weniger Minuten schnell aus und drohte auch auf zwei anliegende Wohnhäuser überzugreifen. Die Rauchsäule war für die Rettungskräfte schon aus großer Entfernung sichtbar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen von mehreren Seiten aus und brachten den Brand dann relativ schnell unter Kontrolle – das Übergreifen auf die Wohnhäuser verhinderten die Wehrleute mit einer Riegelstellung. Als die Flammen gelöscht waren, setzte die Feuerwehr Schaum ein, um Glutnester zu ersticken. Zudem brachten die Wehrleute mehrere Gasflaschen aus der Werkstatt und kühlten diese. Die Mitarbeiter der Werkstatt hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Eine Person wurde vor Ort von Rettungskräften betreut, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Fahrzeuge, die sich in der Halle befanden, sind vollständig ausgebrannt. Die Halle, deren Dach genau wie die Außenwände fast vollständig zerstört wurde, dürfte ebenfalls nicht mehr zu retten sein. Durch den Brand ist ein gewaltiger Sachschaden entstanden. Inwieweit auch andere Fahrzeuge, die vor der Halle parkten, durch die hohen Temperaturen in Mitleidenschaft gezogen wurden, muss noch ermittelt werden. Über die Nina-Warnapp bat die Feuerwehr sicherheitshalber die Anwohner in der Gegend, ihre Fenster wegen möglicher Rauchgase geschlossen zu halten. Der Alarm bei der Feuerwehr war um 13.38 Uhr eingegangen. Beteiligt waren die Löscheinheiten Arsbeck, Wildenrath, Klinkum und Wegberg sowie der Einsatzleitwagen und die technische Einsatzleitung. Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Merbeck und Rickelrath waren zurückgehalten worden, um den Grundschutz der Stadt Wegberg sicherzustellen.

(cpas)