Casting in der früheren Klinik Wegberg : Fernsehproduktionsfirma sucht TV-Talente

Wegberg Die frühere Sankt Antonius Klinik Wegberg dient heutzutage als TV-Kulisse. An der Birkenallee werden Sendungen wie „Berlin – Tag & Nacht“ (RTL2) oder „Klinik am Südring“ (Sat.1) produziert. Dafür werden noch Komparsen und Darsteller aus Wegberg gesucht.

Mütter mit ihren kleinen Töchtern, rüstige Rentner, ein Chefarzt oder eine Gruppe Erstsemester – frei nach dem Motto „Zeig‘ uns Dein Talent“ sollen sich Menschen aus allen Altersklassen und sozialen Schichten in Wegberg vor der Kamera präsentieren, um sich für eine große oder kleine Fernsehrolle zu empfehlen. So oder so ähnlich wird es wohl auch am Freitag, 22. Oktober, und Mittwoch, 27. Oktober, bei den großen TV-Castings der Firma filmpool entertainment GmbH in Wegberg zugehen, wenn die Teilnehmer für eine Rolle als Komparse oder sogar Hauptdarsteller in Sendungen wie „Berlin – Tag & Nacht“ (RTL2) oder „Klinik am Südring“ (Sat.1) vorsprechen.