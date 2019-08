Wegberger Keramik Atelier : Kinder bemalen ihr eigenes Geschirr

Andrea Fischer zeigt in ihren Kursen für Kinder, wie sie kreativ Geschirr bemalen können. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Das Ferienangebot für Kinder in Wegberg wurde erweitert. Mit den Workshops im Wegberger Keramik Atelier können die Kleinen und Jugendlichen kreativ werden.

Sommerferien sind die schönsten Ferien, besonders weil sie so lange dauern. Doch wie kann man die sechs Wochen sinnvoll verbringen? Beim Wegberger Keramik Atelier konnten in den Ferien Kinder zwischen zehn und 14 Jahren ihre Kreativität ausleben. In insgesamt sechs Workshops lernten die Kinder unter anderem das Papierschöpfen, Keramikgießen und -bemalen und das Töpfern.