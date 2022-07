Ferienspiele : So sieht das Programm in Wegberg aus

Gemeinsam Zeit mit Gleichaltrigen verbringen und dabei Spaß haben: In Wegberg gibt es eine große Auswahl an Ferienspielen. Foto: Basislager

Wegberg Damit in der Ferienzeit keine Langeweile aufkommt, halten verschiedene Einrichtungen ein reichhaltiges Angebot an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche bereit. Wir geben den Überblick.

Das Schuljahr ist vorbei, die Sommerferien sind noch lang – so viel Zeit, so viele Möglichkeiten für junge Leute. Was also tun, um die kommenden fünf Wochen mit möglichst viel Kurzweil zu füllen? Wir stellen das Ferienspiel-Angebot in der Mühlenstadt vor. Bei vielen Aktivitäten sind noch Plätze frei.

Jugendzentrum St. Martin Der Jugendtreff hat in den gesamten Sommerferien geöffnet, immer dienstags bis freitags von 16 bis 20 Uhr, kostenlos und ohne Anmeldung. Außerdem finden in Kooperation mit der städtischen Streetworkerin mehrere Ausflüge für Jugendliche ab 14 Jahre statt. Am 11. Juli geht‘s zum Wasserski nach Langenfeld, am 13. Juli in die Trampolinhalle nach Aachen und am 19. Juli fahren Teilnehmende nach Bloomendaal, Niederlande, ans Meer. Der Kostenbeitrag liegt bei fünf Euro pro Person. Anmeldungen für alle Angebote liegen im Jugendzentrum, Rathausplatz 27, aus. Weitere Infos gibt es auch auf der Facebook-Seite des Jugendzentrums St. Martin und bei Instagram.

Basislager Wegberg Kreativ, wild, frei, abenteuerlich. Aber auch mal ruhig und entspannt. Zeit haben zum „Verwildern“. So verläuft die dritte Ferienwoche vom 11. bis zum 15. Juli im Basislager Wegberg, Dachsenberg 5a bei Petersholz. Täglich von 9 bis 16 Uhr steht für sechs- bis zwölfjährige Kinder tiergestützte Erlebnispädagogik auf dem Programm. Die Teilnahmegebühr liegt zwischen 225 und 300 Euro nach eigenem Ermessen. Teilnehmende lauschen Geschichten am Lagerfeuer, lernen Spuren und Zeichen zu deuten, begeben sich auf Schatzsuche oder erlernen die Kunst des Bogenschießens. Sie betätigen sich aber auch handwerklich beim Schnitzen, Feuer machen ohne Feuerzeug oder lassen ihrer Kreativität beim Werken mit Ton oder Naturmaterialien freien Lauf. Gekocht wird gemeinsam am Lagerfeuer, Müsli-Frühstück und Mittagessen sind im Preis inbegriffen. Weitere Infos gibt es online.

Evangelisches Jugendheim In der zweiten und dritten Ferienwoche bietet das Haus Schalom Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren je eine in sich abgeschlossene, inklusive Woche zum Thema „Schlaraffenland“ an. Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 25 Euro, darin enthalten: Frühstücksbuffet, Mittagessen, ein Abendessen, ein Mitternachtsimbiss, Getränke und Snacks. Los geht es immer um 8 Uhr mit einem Frühstück. Wer nicht so früh aufstehen möchte, sollte bis 9.30 Uhr in der Einrichtung sein. Bastel-, Koch- und Backangebote stehen dann ebenso auf dem Programm wie Spielen und Chillen. Von Donnerstag auf Freitag wird in der Einrichtung übernachtet. Die Kinder können ganztägig im Jugendzentrum bleiben. Betreut werden sie von geschulten ehrenamtlich tätigen Jugendlichen und einer Fachkraft. Kurzentschlossene können sich noch anmelden. Weitere Infos gibt es online.

Haus St. Georg In der zweiten Ferienwoche, 4. bis 9. Juli, richtet sich das Programm der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg in Watern an alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Das Angebot besteht aus Spiel, Basteln und Abenteuern zu einem Schwerpunktthema. Teilnehmende können sich zum Beispiel einen Tag in die Welt der Wikinger versetzen lassen oder spannendes rund um das Thema Wasser mit allen Sinnen erfahren. In der vierten Ferienwoche, 18. bis 22. Juli, werden Zehn- bis 14-Jährige unter dem Motto „kreativ – bunt – verrückt“ angesprochen Dabei lernen die Jugendlichen unter anderem einen Rucksack selbst zu nähen oder ein Tablett mit Mosaiksteinen zu gestalten. Es gibt noch freie Plätze. Weitere Infos gibt es online.