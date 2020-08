Kostenpflichtiger Inhalt: Wegberger Unternehmer Josef Jansen : Ferienhäuser sollen ab 2022 gebaut werden

So sieht das Gelände am Wegberger Grenzlandring heute aus. Unternehmer Josef Jansen plant, dort ab 2022 Ferienhäuser zu bauen. Foto: Michael Heckers

Wegberg Der Wegberger Unternehmer Josef Jansen plant den Bau von 30 Ferienhäusern am Ufer des Sees am Grenzlandring. In den nächsten Jahren soll sich das Areal der heutigen Kiesbaggerei in ein hochwertiges Freizeitgelände verwandeln.