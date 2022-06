Angebot in Watern : Ferienfreizeit im Haus St. Georg ist bunt und kreativ

Watern Die kunterbunten Ferienwochen sollen wieder für strahlende Gesichter sorgen. Wer teilnimmt, kann in die Welt der Wikinger eintauchen oder Spannendes rund um das Thema Wasser erfahren.

Die Sommerferien haben begonnen. Und damit steht auch die Frage an: „Was machen wir?“ Die Antwort könnte lauten: An den kunterbunten Ferienwochen im Haus Sankt Georg teilnehmen. Auch in diesem Jahr bieten die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg im Diözesanverband Aachen wieder ein vielfältiges Ferienprogramm an.