Angebote in Wegberg-Watern : Ferienfreizeit für Kinder im Haus Sankt Georg

Mosaik-Gestalten zählt zum Programm der Ferienwoche im Haus Sankt Georg in Wegberg-Watern. Foto: Haus Sankt Georg

Wegberg-Watern Naturführungen, Mosaik-Gestalten und Papierschöpfen zählen vom 27. bis 31. Juli zum Angebot im Haus Sankt Georg. Damit soll Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben bis 14 Jahren Abwechslung in den Corona-Ferien geboten werden.

Was ist möglich in den Ferien des Corona-Sommers 2020? Die Jugendbildungsstätte Haus Sankt Georg in Wegberg hat die Antwort: „Die Kunterbunte Ferienwoche“. Unter diesem Namen findet von Montag, 27., bis Freitag, 31. Juli, zum ersten Mal im Haus Sankt Georg eine Ferienfreizeit mit vielfältigem Programm für Kinder und Jugendliche statt.